Pfeiffer Vacuum hält Kurs auf Jahresziele

Der Vakuumpumpen-Spezialist Pfeiffer Vacuum bereitet sich nach einer Stagnation im Sommer auf einen Schlussspurt zum Jahresende vor. Im vierten Quartal solle der Umsatz deutlich steigen, teilte das im TecDax notierte Unternehmen am Dienstag in Aßlar mit. Das Umsatzziel von 470 Millionen Euro für 2016 und die geplante Verbesserung der Gewinnspannen seien zwar ambitioniert, aber erreichbar. Auch unabhängig von ungünstigen Währungseffekten werde Pfeiffer das Niveau des Vorjahres in jedem Fall übertreffen, sagte Vorstandschef Manfred Bender.

Nachdem Erlöse und Gewinn im ersten Halbjahr gesunken waren, konnte Pfeiffer im dritten Quartal die Zahlen aus dem Vorjahreszeitraum in etwa halten. Der Umsatz blieb mit 114,5 Millionen Euro stabil. Der Überschuss ging um knapp ein Prozent auf 10,5 Millionen Euro zurück. Der Auftragseingang legte um gut fünf Prozent auf 110,5 Millionen Euro zu. „Obwohl die letzten Monate von einer vorübergehenden Kaufzurückhaltung einiger unserer Großkunden geprägt waren, konnten wir dies mit Umsätzen einer ganzen Reihe von Neukunden fast vollständig ausgleichen”, sagte Bender.

(dpa)