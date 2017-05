Pfeiffer Vacuum wächst kräftig im ersten Quartal

Der Spezialpumpenhersteller Pfeiffer Vacuum hat im ersten Quartal 2017 bei Umsatz und Gewinn kräftig zugelegt. Die Erlöse seien um 24,9 Prozent auf 136,9 Millionen Euro gestiegen, teilte das im TecDax notierte Unternehmen am Dienstag im mittelhessischen Aßlar mit. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) schnellte um fast zwei Drittel auf 21,4 Millionen Euro nach oben. Der Überschuss wuchs im selben Maße auf 14,8 Millionen Euro. „Mit dem Jahresauftakt 2017 haben wir unsere hohen Erwartungen sogar noch übertroffen”, erklärte Vorstandschef Manfred Bender.

Pfeiffer wehrt sich derzeit gegen eine Übernahme durch den Rivalen Busch. Die Mittelhessen hatten erst vor kurzem auch das aufgebesserte Angebot der Busch-Gruppe, die bereits knapp 30 Prozent an Pfeiffer hält, abgelehnt. Die familiengeführte Busch-Gruppe aus Maulburg in Baden-Württemberg hatte zuvor ihr Angebot von 96,20 Euro auf 110 Euro je Aktie erhöht und zudem eine Dividende von 3,60 Euro geboten. An der Börse kostete die Pfeiffer-Vacuum-Aktie zuletzt rund 119 Euro.

Erneut sei Busch nicht bereit, den Aktionären von Pfeiffer Vacuum eine angemessene Kontrollprämie für den geplanten Kontrollerwerb anzubieten, hatte Bender Ende April gesagt. Es fehle zudem ein schlüssiges strategisches Konzept. Busch will bei der Hauptversammlung am 23. Mai eine offene Aussprache über die Offerte.

(dpa)