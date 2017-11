Pferd aus brennender Scheune gerettet

Eine Scheune ist im Limburger Stadtteil Eschhofen am Samstagabend niedergebrannt. Das Feuer war auf dem größeren Gelände gleich an drei verschiedenen Stellen ausgebrochen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein in der Scheune untergestelltes Pferd wurde gerettet, Wohngebäude wurden nicht beschädigt. Wegen der unklaren Brandursache hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen.

(dpa)