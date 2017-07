Pferdesportverband sieht keinen Grund für Gestütschließung

Der Pferdesportverband Hessen, die Deutsche Reiterliche Vereinigung und Pferdezuchtverbände haben sich in einer gemeinsamen Erklärung für den Erhalt des Landgestüts Dillenburg stark gemacht. Die dortige Pferdehaltung sei kein Grund für eine Schließung des Gestüts, hieß es in der am Freitag veröffentlichten Stellungnahme. Das hessische Umweltministerium hatte am Montag bekanntgegeben, dass das Gestüt geschlossen wird, da das Tierwohl nicht ausreichend gewährleistet sei. Dabei wurden vor allem fehlende Weideflächen des am Rand der Innenstadt gelegenen Gestüts geltend gemacht.

„Wichtig ist, dem Pferd einmal am Tag die Möglichkeit zu geben, selbst die Gangart und Intensität der Bewegung zu bestimmen”, sagte dazu Christiane Müller, Tierschutzbeauftragte der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Wetterfeste Ausläufe oder Reithallen seien eine gute Alternative, damit Pferde sich wälzen, frei bewegen und austoben können. Im Winterhalbjahr etwa stünden Weideflächen selten zur Verfügung.

In der mittelhessischen Kleinstadt Dillenburg, in der das Gestüt 1869 als Preußisches Hessen-Nassauisches Landgestüt gegründet wurde, sorgen die Schließungspläne seit Tagen für Aufregung. Für Freitagabend hatte der Förderverein Hessisches Landgestüt Dillenburg zu einer Demonstration gegen die Schließung aufgerufen. Eine Online-Petition wurde bis Freitagnachmittag von mehr als 10 000 Menschen unterzeichnet.

