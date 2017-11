Pflegehelfer soll demente 74-Jährige missbraucht haben

Ein Frankfurter Altenpflegehelfer soll eine 74-jährige Heimbewohnerin sexuell missbraucht haben. Es werde gegen den 56-Jährigen ermittelt, erklärte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Montag. Im Juni dieses Jahres soll der Verdächtige im Raucherraum des Sozial- und Rehazentrums West in Frankfurt-Rödelheim der dementen Frau an die Brüste und den Po gefasst haben. Zuerst hatte der Radiosender hr-Info darüber berichtet.

Laut der Staatsanwaltschaft gab es zwei Zeugen. Einer von ihnen, ein



Auszubildender des Pflegeheims, habe den Vorfall zwei Tage



später der Heimleitung gemeldet. Der Verdächtige habe in



internen Ermittlungen des Heims die Tat zunächst als



medizinische Untersuchung bezeichnet, dies gegenüber der Polizei aber nicht wiederholt. Die Betroffene konnte sich wegen ihrer Demenz nicht zu dem Vorfall äußern. Der Heimbetreiber, der Frankfurter Verband, reagierte laut hr-info sofort und stellte den Verdächtigen zunächst frei. Inzwischen habe man sich endgültig von ihm getrennt.

(dpa)