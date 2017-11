Pfungstadt lässt Widerspruch der Hai-Aquarium-Gegner prüfen

Die Gegner des geplanten Haifisch-Aquariums „Shark City” haben in Pfungstadt Widerspruch gegen das Nein der Stadtverordneten zum Bürgerbegehren eingelegt. Die Stadt lässt aber beim Städte- und Gemeindebund erst noch prüfen, ob dieser Schritt überhaupt Gültigkeit hat, wie Bürgermeister Patrick Koch (SPD) mitteilte. Der Widerspruch stamme nicht aus dem Kern der Gegner-Gruppe sondern von einer anderen Einzelperson, teilte der Städte- und Gemeindebund mit. Eine Entscheidung sei in der nächsten Woche zu erwarten. Das Thema könnte auch vor dem Verwaltungsgericht Darmstadt landen.

Die Stadtverordneten hatten Ende September ein Bürgerbegehren gegen das Aquarium abgelehnt. Städte- und Gemeindebund sowie Städtetag hatten dies nach einer Prüfung aus rechtlichen Gründen empfohlen. Die Gegner des Hai-Aquariums wehren sich aber nicht nur mit einem Widerspruch gegen das Projekt. Sie haben beim Verwaltungsgericht einen Eil-Antrag gestellt, um den Verkauf des für das Aquarium vorgesehenen Geländes zu verhindern.

Das Aquarium ist ein Projekt der The Seven Seas Aquarium Betriebs GmbH aus dem rheinland-pfälzischen Grünstadt. Gezeigt werden sollen etwa 36 Haiarten, bis zu 150 Haie insgesamt. Die Eröffnung ist 2019 geplant. Weil ein Becken als besonders groß geplant ist, gilt das Projekt laut Stadt als eine Attraktion in Europa.

(dpa)