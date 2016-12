Piratenpartei in Hessen wählt neuen Landesvorstand

Die Piratenpartei in Hessen hat einen neuen Landesvorstand. Auf dem Landesparteitag in Kassel wurde am Samstag der 50 Jahre alte Frankfurter Stadtverordnete Herbert Förster zum neuen Vorsitzenden gewählt, wie die Partei am Sonntag mitteilte. Der bisherige Vorsitzende, Christian Hufgard, hatte bereits vorab erklärt, nicht mehr kandidieren zu wollen. Bert Knoop (Langen) wurde in seinem Amt als Generalsekretär bestätigt. Neu im Vorstand sind Robin Geddert aus Vellmar (stellvertretender Vorsitzender), Boris Behnke aus Kaufungen (politischer Geschäftsführer) und Nicole Staubus (Frankenberg) als Schatzmeisterin.

(dpa)