Plädoyers im Prozess gegen mutmaßliches IS-Mitglied

Im Prozess gegen ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) werden heute vor dem Oberlandesgericht Frankfurt die Plädoyers der beiden Verteidiger erwartet. Dem 30-jährigen Abdelkarim E. wird unter anderem vorgeworfen, im syrischen Bürgerkrieg nahe Aleppo Videos von Leichenschändungen gefertigt und mit islamischen Gebeten akustisch unterlegt zu haben. Außerdem soll er sich auf verschiedenen Fotos mit Aufnähern des IS gezeigt haben, was die Bundesanwaltschaft zum Anlass nahm, den Fall zu übernehmen.

Die Urteilsverkündung ist bislang für Anfang kommender Woche vorgesehen. Genaueres wird voraussichtlich ebenfalls am Dienstag bekannt gegeben. Die Staatsanwaltschaft hat achteinhalb Jahre Haft für den Mann gefordert.

(dpa)