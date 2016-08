Plädoyers und Urteil in Prozess um brutale Schläge erwartet

718 000 Schüler starten heute ins neue Schuljahr

Wiesbaden. Für rund 718 000 Schüler in Hessen beginnt heute das neue Schuljahr. Etwa 53 000 Kinder werden eingeschult und haben daher am Dienstag ihren ersten Schultag, wie das Kultusministerium in Wiesbaden mitteilt. mehr