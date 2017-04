Plagiate und Drogen: Was der Zoll am Flughafen sicherstellt

Nach Giftanschlägen sucht eine ganze Gemeinde den Täter Wer ist der Baum-Mörder von Hühnfelden?

Hünfelden. Seit Jahren werden in Hünfelden bei Limburg immer wieder Bäume vergiftet. Kein Einzelfall in Hessen, wie ein Gutachter bestätigt. Nicht nur die Gemeinde fragt sich: Wer tut so etwas und warum? mehr