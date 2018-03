Platanenhain der Mathildenhöhe in Gefahr

Der für die Weltrebe-Bewerbung wichtige Platanenhain auf der Darmstädter Mathildenhöhe muss erneuert werden: Etwa 100 der 184 Bäume sind nach einem Gutachten so stark geschädigt, dass sie ersetzt werden müssen. Eine andere Untersuchung geht von mindestens 80 Neupflanzungen aus. Grund für die Schäden ist offenbar eine starke Verdichtung des Bodens, die eine optimale Versorgung der Platanen verhindert.

Der Platanenhain ist ein Gesamtkunstwerk zum Kreislauf des Lebens mit rund 40 Skulpturen, Reliefwänden und Inschriften des expressionistischen Künstlers Bernhard Hoetger (1874-1949). Er gehört zu der von Großherzog Ernst Ludwig (1868-1937) initiierten Künstlerkolonie, die UNESCO-Welterbe werden soll.

Oberbürgermeister Jürgen Partsch (Grüne) informiert heute darüber, wie der Platanenhain erhalten werden kann. Zudem werden an den Eingängen Poller aufgestellt, damit keine Autos unerlaubt in den Hain fahren können. Mehrere Kulturveranstaltungen finden dieses Jahr nicht auf dem beliebten Grün statt: Die Jugendstiltage fallen aus, das Musikfest „Fête de la Musique” wird auf dem Georg-Büchner-Platz gefeiert, und das Jazzpicknick vor statt in dem Platanenhain.

