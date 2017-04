Pleite gegen Leverkusen: Darmstadt vor Abstieg

Vier Wochen nach seinem Amtsantritt in Leverkusen hat Trainer Tayfun Korkut mit Bayer endlich den ersten Sieg in der Bundesliga geschafft. Beim 2:0 (1:0) Auswärtserfolg gegen das abgeschlagene Schlusslicht Darmstadt 98 gelang den Rheinländern der ersehnte Befreiungsschlag. Die Fußball-Nationalspieler Julian Brandt (15.) und Kevin Volland (56.) erlösten ihren schon in der Kritik stehenden neuen Coach vom Verlierer-Image. Die sonst so heimstarken Lilien kämpften am Mittwochabend vor 16 200 Zuschauern im Böllenfalltor-Stadion zwar aufopferungsvoll, waren letzten Endes aber chancenlos. Der Abstieg für das Team von Trainer Torsten Frings rückt damit immer näher.

(dpa)