Politologe: Brandstiftung nicht Teil der 68er-Protestkultur

Schleuse Kostheim bleibt wegen Warnstreiks geschlossen

Frankfurt/Main. An der Schleuse Kostheim sind die Mitarbeiter am Dienstagmorgen in einen ganztägigen Warnstreik getreten. Die Wasserschutzpolizei in Wiesbaden teilte mit, dadurch würden alle ein- und ausfahrenden Schiffe auf dem Main blockiert. mehr