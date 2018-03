Hessisches Innenministerium: Polizei: 2017 rund 30 islamfeindlich Straftaten

Bei der hessischen Polizei sind im vergangenen Jahr 32 islamfeindliche Straftaten aktenkundig geworden. Davon hatten 25 einen rechtsextremen Hintergrund, wie der Radiosenden „hr-iNFO” unter Berufung auf das Innenministerium am Montag berichtete. In den meisten Fällen handelte es sich demnach um Hassdelikte wie Volksverhetzung oder Sachbeschädigung. Außerdem registrierte die Polizei zwei Fälle von Körperverletzung mit islamfeindlichem Hintergrund, einer davon schwer. Die Rubrik „islamfeindliche Straftaten” war erst im vergangenen Jahr in die Kriminalstatistik eingeführt worden. Bundesweit wurden 2017 mehr als 950 solcher Fälle registriert.

(dpa)