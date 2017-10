Polizei: 33-Jähriger ging offenbar über die U-Bahn-Gleise

Der 33-jährige Mann, der am Montagabend in Frankfurt von einer U-Bahn erfasst wurde, ist ersten Ermittlungen zufolge einfach über die Gleise gelaufen. Die Zeugenbefragungen sowie die Auswertung der Hinweise seien aber noch nicht abgeschlossen, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Bei dem Unfall an der Station Sandelmühle im Stadtteil Heddernheim war der Mann von einer stadteinwärts fahrenden Bahn zu Boden geschleudert und schwer am Kopf verletzt worden.

(dpa)