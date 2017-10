Polizei: Frankfurter Kita „definitiv angezündet worden”

Nach dem Brand einer Kindertagesstätte in Frankfurt geht die Polizei eindeutig von Brandstiftung aus. Ermittler hätten inzwischen einen technischen Defekt als Ursache des Feuers ausschließen können - „das Gebäude ist definitiv angezündet worden”, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.

Die Kita war in der Nacht zum Montag abgebrannt. Zeugen meldeten den Brand gegen drei Uhr. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand ein großer Teil des Gebäudes bereits in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand, das Feuer hatte den Kindergarten jedoch bereits fast vollständig zerstört. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr schätzt den entstandenen Schaden auf 1,5 Millionen Euro.

Derzeit überprüft die Polizei, ob ein möglicher Zusammenhang zwischen Bränden in Frankfurt besteht. So wurden etwa der Goetheturm im Frankfurter Stadtwald, zwei Pavillons in Frankfurter Parks und ein Aussichtsturm in Kelkheim im Taunus durch Flammen teils vollständig zerstört.

Alle Bauwerke waren aus Holz und brannten nachts gegen drei Uhr ab. In allen Fällen ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Diese Parallelen seien aber noch nicht ausreichend, um derzeit von einer Serie zu sprechen, sagte die Polizei-Sprecherin; dafür gebe es momentan keine „Indikatoren”.

