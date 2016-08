Polizei-Reform: Argentinien setzt auf Fachwissen aus Hessen

Die Expertise der hessischen Polizei ist in Argentinien gefragt. Von Seiten des lateinamerikanischen Landes sei der Wunsch an die Landesregierung herangetragen worden, ob die Polizei den argentinischen Kollegen bei einer Umstrukturierung helfen könne, sagte der hessische Regierungssprecher Michael Bußer am Donnerstag in Santiago de Chile. Derzeit knüpften beide Länder erste Kontakte für die mögliche Unterstützung. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hatte auf seiner Delegationsreise nach Südamerika am Mittwoch einen kurzen Zwischenstopp in Argentinien eingelegt.

Bei einem Treffen mit der chilenischen Bergbauministerin Aurora Williams Baussa habe das Thema Erneuerbare Energien im Vordergrund gestanden, sagte Bußer. Die Landesregierung sieht gute Chancen für hessische Unternehmen - etwa aus der Solarbranche - in Chile neue Aufträge zu bekommen.

Am Donnerstag standen in Santiago Gespräche zwischen Bouffier und dem Präsidenten der chilenischen Abgeordnetenkammer, Osvaldo Andrade, auf dem Programm. Geplant waren auch ein Besuch der Deutschen Feuerwehrkompanie in der Küstenstadt Valparaiso und die Unterzeichnung eines Kooperationsabkommens zwischen der Hochschule Geisenheim und dem chilenischen Weinbauverband.

(dpa)