Polizei blitzt Schnellfahrer an bekannten Gefahrenstellen

In Hessen hat am Mittwoch an mehr als 300 Messstellen eine große Tempo-Kontrollaktion begonnen. Um 6.00 Uhr sei der „Speedmarathon” wie geplant gestartet, sagte Polizeisprecher Guido Rehr in Dillenburg. Die Polizei hoffe auf viel Einsicht bei den Autofahrern und darauf, dass sie sich in Zukunft an die Stellen erinnern, an denen heute bis 22.00 Uhr geblitzt werde.

„Ein Großteil der Messstellen befindet sich an Unfallhäufungspunkten, an denen in der Vergangenheit schon Menschen bei Unfällen verletzt oder sogar getötet wurden”, sagte Rehr. Es wäre ein Erfolg, wenn die Verkehrsteilnehmer dort zukünftig langsamer fahren würden, wie der Sprecher sagte.

Zu hohe Geschwindigkeit ist nach Polizei-Angaben mit deutlichem Abstand Hauptunfallursache bei Verkehrsunfällen mit Getöteten und Schwerverletzten. Der jüngste sogenannte Blitzermarathon fand vor einem Jahr statt. Die Polizei nahm landesweit das Tempo von etwa 363 000 Fahrzeugen in den Blick. Rund 15 000 von ihnen fuhren zu schnell.

