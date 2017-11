Polizei entdeckt familieneigene Drogenplantage

Die Polizei hat bei einer Familie in Hattersheim eine professionelle Marihuana-Plantage entdeckt. Es seien 272 Pflanzen sowie 18 Kilogramm verkaufsfertiges Marihuana gefunden worden, teilte die Polizei in Wiesbaden am Dienstag mit. Bei den kriminellen Gärtnern handelte es sich um eine Mutter mit ihren beiden erwachsenen Söhnen, ihrer Schwiegertochter sowie um einen Bekannten der Familie. Sie wurden nach der Untersuchung im Oktober vorläufig festgenommen. Einer der Söhne sitzt bereits wegen anderer Delikte in Haft. Ein Nachbar hatte der Polizei den Tipp gegeben, weil ihm das Treiben in dem unbewohnten Haus seltsam vorgekommen war.

(dpa)