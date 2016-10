Hessischer Sexualkunde-Lehrplan: Polizei erwartet bis zu 6000 Demonstranten in Wiesbaden

35. Frankfurt-Marathon Mark Korir feiert Erfolg beim 35. Frankfurt-Marathon

Frankfurt/Main. Der Kenianer Mark Korir ist seiner Rolle als Favorit gerecht geworden und hat den 35. Frankfurt-Marathon gewonnen. Der 31-Jährige, der 2015 in Paris triumphiert hatte, gewann am Sonntag in 2:06:48 Stunden mehr