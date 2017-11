Polizei fahndet nach mutmaßlichem Sexualstraftäter

Die Polizei Bad Hersfeld sucht mit Hilfe eines Phantombilds nach einem mutmaßlichen Vergewaltiger. Die Beamten veröffentlichten am Mittwoch eine computer-animierte Gesichtsabbildung des mutmaßlichen Täters. Darauf ist ein den Angaben zufolge etwa 40 Jahre alter Mann zu sehen. Er trägt eine schwarz getönte Sonnenbrille mit schwarzem Gestell und schmalen Gläsern sowie eine schwarze Mütze. Die Polizei fragt, wer den Mann erkennt und Hinweise geben kann.

Der mit Phantombild gesuchte Täter soll am vergangenen Freitagmittag (3. November) eine junge Frau beim Walken attackiert und vergewaltigt haben. Der Mann lief ihr als Jogger entgegen und trat sie nieder. Sie stürzte und wurde bewusstlos. Als sie wieder zu sich kam, sei ihre Kleidung heruntergezogen und teilweise zerrissen gewesen. Außerdem erlitt die Frau beim Sturz Platzwunden am Kopf. Die Tat ereignete sich am Solzbachtalradweg beziehungsweise am parallel verlaufenden Kinderweg „Erlebnis Solztal”, wie die Polizei berichtete.

(dpa)