Polizei fasst Drogenhändler nahe des Niederwalddenkmals

Bei einem größeren Polizeieinsatz sind nahe des Niederwalddenkmals oberhalb von Rüdesheim am Rhein drei mutmaßliche Drogenhändler gefasst worden. Zu den Festnahmen sei es am frühen Mittwochabend während eines Rauschgiftgeschäfts nahe des Jagdschlosses Niederwald gekommen, teilte die Polizei in Wiesbaden mit. Beteiligt war an der Aktion auch ein Polizeihubschrauber. Die Ermittler stellten bei den Festgenommenen mehrere Kilogramm Kokain sicher. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

(dpa)