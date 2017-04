Polizei für Treffen der Auto-Tuning-Szene gewappnet

Die Polizei ist auf Treffen von Auto-Tuning-Fans an Karfreitag vorbereitet und hat intensive Kontrollen angekündigt. In Frankfurt könnten sich 300 bis 400 Autobegeisterte an einer Tankstelle an der Einfallstraße Hanauer Landstraße zum sogenannten Car-Freitag treffen. In Limburg ist ein Treffen der Freunde aufgemotzter und frisierter Wagen an Karfreitag mit Blick auf das Hessische Feiertagsgesetz ausdrücklich verboten, aber an Karsamstag erlaubt. Die Stadt Fulda, die 2015 Ausweichquartier der Tuning-Szene aus Limburg geworden war, ist ebenfalls gewappnet. Die Polizei sei mit mehr Personal im Einsatz, kündigte ein Sprecher an.

(dpa)