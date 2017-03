Durchsuchungen in mehreren Bundesländern: Polizei geht gegen Osmanen-Gruppierung vor

Unter anderem in Hessen ist die Polizei am Dienstag gegen die rockerähnliche Gruppierung der Osmanen vorgegangen. Es habe Durchsuchungen in mehreren Bundesländern gegeben, teilte das Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden mit.