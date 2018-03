Polizei geht gegen mutmaßliche Dealer vor

Bei einer Razzia gegen mutmaßliche Drogendealer in Südhessen haben die Ermittler unter anderem Rauschgift, einen Elektroschocker sowie ein Luftdruckgewehr sichergestellt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, durchsuchten die Beamten am Donnerstag in Pfungstadt die Wohnungen von drei Männern im Alter von 27, 39 und 40 Jahren und eine von ihnen betriebene Bar. In einem Nebenraum der Bar entdeckten die Ermittler rund ein Kilo Marihuana. In den Wohnungen des 39 Jahre alten Mannes und seines 40-jährigen mutmaßlichen Komplizen fanden sie neben weiteren etwa 90 Gramm Haschisch auch rund 1600 Euro Bargeld, elf Mobiltelefone sowie die Waffen.

(dpa)