Polizei gibt im Internet Tipps zum Schutz vor Einbrechern

Zum Tag es Einbruchschutzes am 29. Oktober stellt die Polizei ihre neu gestaltete Internetseite vor. Auf www.k-einbruch.de finden Bürger Informationen, wie sie sich vor Einbrüchen schützen können. Wie die Polizei in Frankfurt am Dienstag weiter mitteilte, wurde die Seite unter anderem für Mobilgeräte optimiert, außerdem soll es umfassendere Informationen zur Sicherheitstechnik geben. Am Sonntag bietet die Polizei zudem bundesweit Veranstaltungen und Aktionen zum Thema an.

(dpa)