Im Fall Susanna ging die Mainzer Polizei nach eigenen Angaben anfangs nicht von einem Verbrechen aus. Das Mädchen habe beispielsweise am 22. Mai ihrer Mutter noch gesagt, dass es den letzten Zug verpasst habe und bei einer Freundin übernachte. Polizeipräsident Reiner Hamm sagte zudem am Freitag in Mainz, Susannas Mutter habe die 14-Jährige zwar am 23. Mai vermisst gemeldet, aber auch gesagt, dass sie keine Angst um sie habe und dass die 14-Jährige schon häufiger nachts weg gewesen sei.

Susanna aus Mainz war den Ermittlungen zufolge am Abend des 22. Mai oder in der folgenden Nacht in Wiesbaden vergewaltigt und umgebracht worden. Als Verdächtiger sitzt der Iraker Ali B. in Untersuchungshaft. Der abgelehnte Asylbewerber hatte sich mit seiner Familie in den Nordirak abgesetzt, war dort aber von Polizisten der kurdischen Regionalbehörden festgenommen worden. Die Bundespolizei holte ihn schließlich zurück nach Deutschland.

Man habe in den ersten Tagen nach der Vermisstenanzeige keine Gefahr für Leib und Leben gesehen und daher zunächst auch keine Handy-Ortung oder Öffentlichkeitsfahndung in die Wege geleitet, erklärten Hamm und der Leiter der Abteilung Polizei im rheinland-pfälzischen Innenministerium, Joachim Laux. Der Polizeipräsident unterstrich, es müsse stets abgewogen werden, eine Öffentlichkeitsfahndung sei immer auch mit einer Stigmatisierung verbunden.

Susanna hatte den Angaben zufolge schon mehrfach an verschiedenen Orten in Wiesbaden übernachtet. Auch habe sie nach den Osterferien häufiger unentschuldigt in der Schule gefehlt. Es sei für die Mutter auch nicht untypisch gewesen, dass Susanna nicht erreichbar sei. Den Ermittlern zufolge hatte Susanna in der Vergangenheit schon mal angekündigt, verschwinden und nicht mehr zurückkommen zu wollen.

Am 28. Mai berichtete laut Polizei ein Mädchen aus der Wiesbadener Clique der Mutter, sie habe gehört, dass Susanna «geklaut» werden würde. Im Anschluss sei von der Wiesbadener Polizei eine Handy-Ortung gemacht worden, die erfolglos gewesen sei.

Am 29. Mai hätten sich drei Mädchen an Susannas Mutter gewandt. Alle hätten nach eigener Aussage einen Anruf mit unterdrückter Nummer erhalten, eine männliche Stimme sei dran gewesen. Die habe einmal gesagt, Susanna liege tot an einem zentralen Platz in der Wiesbadener Innenstadt, einmal, dass sie tot sei und einmal, dass sie tot und in Wiesbaden-Erbenheim sei. Im Anschluss startete laut Polizei eine große Suchaktion. Gefunden wurde Susannas Leiche schließlich in Erbenheim am Mittwoch vergangener Woche (6. Juni) nahe einem Bahngleis.

(dpa)