Polizei greift bei Hochzeitsfeier ein

Gülle-Unfall verunreinigt Flüsse in Westhessen

Weilmünster. Mehrere Hunderttausend Liter Gülle sind in Weilmünster aus einer defekten Biogasanlage ausgetreten und haben Gewässer verschmutzt. Der Unfall wurde am Donnerstagvormittag gemeldet, wie die Polizei in mehr