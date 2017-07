Polizei holt betrunkenen Pöbler aus ICE

Die Polizei hat einen rauchenden und pöbelnden Fahrgast am Bahnhof in Fulda aus einem ICE geholt. Der 24-Jährige hatte am Donnerstagabend im Zug einen Joint geraucht, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Beamte der Bundespolizei trafen den Mann im Bordbistro an, wo er die Aufforderung zum Verlassen des Zugs ignorierte und sich mit Schlägen und Tritten wehrte. Weitere Polizisten waren nötig, um ihn schließlich nach draußen zu bringen. Ein Beamter wurde verletzt und musste den Einsatz abbrechen. Bei dem 24-Jährigen wurde ein Alkoholwert von 1,91 Promille gemessen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

(dpa)