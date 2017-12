Sicherheitskonzept: Polizei in Silvesternacht vor allem am Mainufer unterwegs

In der Silvesternacht setzt die Polizei in Frankfurt auf ihr im vergangenen Jahr erprobtes Sicherheitskonzept. „Es werden Polizeibeamte in Uniform und in Zivil unterwegs sein”, sagte ein Polizeisprecher.

Besonders wollen sich die Beamten auf die beiden Mainufer vor allem in der Umgebung des Eisernen Stegs konzentrieren, der Altstadt und Museumsufer verbindet. Im vergangenen Jahr gab es dort Zugangskontrollen, um unter anderem zu verhindern, dass am Mainufer Feuerwerkskörper gezündet werden. In dem Sicherheitsbereich hatten rund 5000 Menschen gefeiert und das neue Jahr begrüßt.

In der Silvesternacht 2015/2016 wurden in Köln Hunderte Frauen Opfer sexueller Übergriffe. Nach diesen Ereignis und angesichts der zunehmenden Gefahr terroristischer Angriffe auf Orte mit Menschenmengen wurde auch in Frankfurt ein neues Sicherheitskonzept für Großveranstaltungen entwickelt.

(dpa)