Finger weg vom Handy: Polizei macht auf die Gefahren durch Ablenkung am Steuer aufmerksam

Das Zivilfahrzeug der Polizei fährt voran. Direkt dahinter folgt ein Lkw mit deutschem Kennzeichen. An der provisorischen Kontrollstelle der Polizei auf der Raststätte Wetterau West an der Autobahn A5 halten die Fahrzeuge an. Dass die Beamten den Fahrer des Kippers gerade aus dem Verkehr gezogen haben, hat einen triftigen Grund: Sie hatten ihn auf der Autobahn mit dem Handy am Ohr erwischt – eine Ordnungswidrigkeit. Jetzt nehmen die Beamten die Personalien des 68-Jährigen auf und überprüfen die Fahrzeugpapiere, dann klären sie ihn über das Strafmaß – ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt im Verkehrszentralregister in Flensburg – und seine Rechte auf. Der grauhaarige Lkw-Fahrer ärgert sich, ist aber einsichtig. „Die Kontrollen sind korrekt. Ich weiß, dass ich beim Fahren nicht telefonieren darf“, sagt Gerhard Boulnois. Er fährt seit 50 Jahren Lkw.

Bild-Zoom Die Polizei will Bürger über die Gefahren der Handynutzung am Steuer aufklären.

Auch der Vogelsberger Alexander Gerhard (33) weiß, dass er am Steuer seines Kleinlasters besser die Finger vom Handy gelassen hätte. „Es war abzusehen, dass nach der Verschärfung des Bußgeldes stärker kontrolliert wird“, sagt der Spediteur mit brauner Kurzhaarfrisur und Brille, nachdem er von der Polizei wegen Telefonierens am Steuer angehalten worden ist. Er wolle seinem Chef nun vorschlagen, eine Freisprechanlage zu installieren. Schließlich sei das Telefonat beruflicher Natur gewesen.

Mit der großangelegten Kontrolle nahe der Raststätte Wetterau West wolle die Polizei Mittelhessen Autofahrern auf die Gefahren aufmerksam machen, die durch Ablenkung entstünden, sagt Gaby Häuser, Leiterin der Direktion für Verkehrssicherheit und Sonderdienste Hessen. „Das Verhalten der Verkehrsteilnehmer soll langfristig geändert werden“, erklärt sie . Deshalb haben die Beamten auch ein übergroßes Smartphone aufgebaut. „Schon die Frage, ob man bereits unterwegs sei, ist zu viel“, sagt Häuser. Für viele sei das Fahren eine monotone Handlung, insbesondere für Berufskraftfahrer. Da sei das Handy oftmals eine willkommene Abwechslung. Doch wer viele Dinge gleichzeitig mache, trübe seine Aufmerksamkeit.

Sünder meist einsichtig

Im Durchschnitt dauert der Blick aufs Handy sieben Sekunden. Bei einer Geschwindigkeit von 80 Kilometer pro Stunde ist man dann 155 Meter weitergefahren, ohne auf die Straße zu schauen. Bei 130 Kilometern pro Stunde sind es schon 253 Meter.

„In der Regel sind die Kontrollierten recht einsichtig“, sagt Polizeihauptkommissar und Leiter der Kontrollstelle Frank Parr. „Natürlich ist das auch von der Argumentation der Kollegen abhängig.“

Kommentar: Killer im Straßenverkehr "Von höheren Bußgeldern lassen sich Verkehrsteilnehmer jedoch nicht beeindrucken, wie eine neue Umfrage zeigt. Hinzu kommt, dass das Risiko, von der Polizei erwischt zu werden, verschwindend gering ist", sagt unsere Kommentarschreiberin Simone Wagenhaus. clearing

So manch ein Verkehrssünder scheint jedoch unbelehrbar zu sein. Gerade ist den Beamten ein beruflicher Vielfahrer ins Netz gegangen. Obwohl der Mittvierziger ein Headset am Ohr klemmen hat, wurde er mit dem Smartphone in der Hand erwischt. Sichtlich gestresst steigt er aus seinem schwarzen Kombi. Als Dienstleister für Flughafentransfers pendelt er täglich mehrmals zwischen Gießen und dem Frankfurter Flughafen. Er hat es eilig: „Meine Kunden warten am Flughafen und ich habe bloß eine Sprachnachricht verschickt. Man sollte lieber die Lkw-Fahrer kontrollieren, die das Überholverbot missachten.“

Für alle deutschen Fahrer geht die Fahrt nach der Aufnahme der Formalien schnell weiter. Die Kontrollierten, die aus dem Ausland kommen, müssen das Bußgeld sofort bezahlen. Auch der polnische Fahrer eines Tanklasters sieht nach über eineinhalb Stunden ein, dass die Geldstrafe sofort beglichen werden muss. „Irgendwie können wir uns mit den Kontrollierten immer verständigen. Die meisten sprechen ein paar Wörter Deutsch“, sagt ein Kollege der Bereitschaftspolizei Lich.

77 Handynutzer erwischt

„Bei dieser Kontrollmaßnahme achten wir natürlich auch auf andere Verstöße, insbesondere bei zu geringem Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug“, erklärt Sprecherin der Polizeidirektion Mittelhessen, Sylvia Frech. Dazu ist ein Beamter mit Kamera auf der Brücke stationiert. „An der Kontrollstelle können wir den Kontrollierten dann den Bildbeweis vorlegen“, sagt Polizeioberkommissar Egon Theiß.

Nach einer vorläufige Bilanz am Mittwochnachmittag wurden insgesamt 77 Verkehrsteilnehmer an den 18 Kontrollstellen in Mittelhessen aus dem Verkehr gezogen, die das Handy benutzt hatten. Sei es zum Telefonieren oder um Nachrichten zu verschicken. Hinzu kamen 140 weitere Delikte.