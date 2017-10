Vor der Halloween-Nacht haben Polizeipräsidien in Hessen die Feiernden zur Mäßigung aufgerufen. „Nicht alles, was Spaß macht, ist auch erlaubt”, teilte beispielsweise die Polizei in Wiesbaden mit. Der Übermut dürfe nicht in Sachbeschädigungen wie Eierwürfe an Hauswände, Farbschmierereien, das Herausreißen von Pflanzen oder das Anheben von Gullydeckeln münden. Solche Taten könnten strafrechtlich verfolgt werden.

(dpa)