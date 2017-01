Polizei: „Beim Hessentag auf alle Bedrohungen einstellen”

Erkenntnisse aus Terror-Anschlägen in Deutschland fließen auch in das Sicherheitskonzept der Polizei für den diesjährigen Hessentag in Rüsselsheim ein. „Wir werden uns auf alle Bedrohungen einstellen, die seit dem letzten Hessentag 2016 in Herborn passiert sind”, sagte der Leiter der Polizeidirektion Groß-Gerau, Polizeidirektor Jörg Winter (54). Berücksichtigt würden auch mögliche Gefahren durch einen Anschlag mit einem Lkw wie im Dezember in Berlin, bei dem zwölf Menschen ums Leben gekommen waren. Der Hessentag ist vom 9. bis 18. Juni in Rüsselsheim geplant.

Zum Schutz vor einem möglichen Lkw-Attentat sollen Kontrollstellen eingerichtet werden, große Blumenkübel könnten das Tempo eines Fahrzeugs auch deutlich drosseln. Details würden noch geklärt, sagte Winter. Ein Konzept könnte auch noch kurz vor dem Start des Hessentages verändert werden. „Wenn es übermorgen eine andere Form des Anschlags gibt, müssen wir uns auch darauf einstellen.”

„Ein Hessentag ist aber kein klassisches Ziel eines Attentats”, sagte der 54-Jährige. „Das ist eine sehr geringe Gefährdungslage.” Die Hessentagswache der Polizei soll direkt im Zentrum am Rathaus eingerichtet werden.

(dpa)