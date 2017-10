Polizei nimmt bei Hygiene-Kontrollen drei Menschen fest

Bei einer Hygiene-Kontrolle in Frankfurter Gaststätten hat die Polizei drei Menschen festgenommen. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, hatten sich alle drei Personen illegal in Deutschland aufgehalten.

Am Mittwochabend hatten Mitarbeiter der Polizei und des Ordnungsamtes gemeinsam Kontrollen in Gasstätten durchgeführt. Dabei wurden sie in einem Lokal auf verbotenes Glücksspiel aufmerksam. Als die Beamten die spielenden Personen kontrollierten, stellte sich heraus, dass sich darunter eine junge Frau befand, die sich illegal in Deutschland aufhielt. Im Laufe des Abends wurde eine weitere Frau und ein 18-jähriger Mann festgenommen. Auch hier lag der Verdacht des illegalen Aufenthaltes vor.

Insgesamt überprüften die Beamten vier Gaststätten und kontrollierten dabei 51 Personen. Dabei ahndeten sie unter anderem Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz sowie die Gewerbeordnung. Einer Gaststätte wurde der Betrieb vorläufig untersagt. Sie hatte nicht den Hygiene- und baulichen Anforderungen entsprochen.

(dpa)