Polizei nimmt mutmaßliche Räuber fest

Nach mehreren Raubüberfällen im nordhessischen Baunatal hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Die Männer im Alter von 20 und 21 Jahren sollen Ende März einen Mann auf offener Straße angegriffen und mit einem Schlagstock sowie einem Messer verletzt haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Kassel am Mittwoch berichteten. In den Wochen zuvor sollen sie jeweils abends auf einem Schulhof und an einem Busbahnhof Menschen mit einem Messer bedroht und beraubt haben. Der 21-Jährige, der keinen festen Wohnsitz hat, kam vergangene Woche in Untersuchungshaft.

(dpa)