Polizei prüft Bericht über Tritt auf Frau in Korbach

Die Polizei im nordhessischen Korbach prüft den Bericht einer Frau, die nach einem Tritt in den Rücken in der Innenstadt eine Treppe hinabgestürzt sein soll. Der Vorfall erinnert an den in Berlin, wo ein 27-Jähriger eine ahnungslose Frau so getreten haben soll, dass sie eine Treppe eines U-Bahnhofes hinabstürzte und sich einen Arm brach.

Die Polizei in Korbach berichtete von der Aussage einer 45-Jährigen, die vergangenen Donnerstag in der Innenstadt an einem Treppenabsatz gestoßen worden und acht bis zehn Stufen hinabgestürzt sei. Hinter ihr seien zuvor drei Männer gegangen. Sie habe sich Prellungen und Schürfwunden zugezogen.

Die Frau sei allerdings nicht von alleine zur Polizei gegangen, berichteten die Beamten. Vielmehr seien diese über Berichte in sozialen Medien aufmerksam geworden und hätten begonnen, zu ermitteln. An diesem Montag hätten sie die Frau ausfindig gemacht. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

(dpa)