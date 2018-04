Polizei richtet Appell an junge Ausreißerin

Mit einem ungewöhnlichen Appell sucht die Polizei in Osthessen nach einer jungen Ausreißerin. „Man hat entschieden, dass Du bei Deiner Mutter bleiben darfst. Bitte melde Dich!”, ließ sie das Mädchen über einen öffentlichen Aufruf am Freitag wissen. Die Zehnjährige war am 9. April gemeinsam mit einer 15-Jährigen aus einer Jugendeinrichtung in Fulda verschwunden. Das ältere Mädchen ist nach Angaben der Polizei inzwischen wieder aufgetaucht. Sie wurde am 22. April in Schlüchtern aufgegriffen.

(dpa)