Polizei schnappt Räuber: Sechs Überfälle vermutlich geklärt

Die Polizei hat in Hanau einen gesuchten Räuber geschnappt. Dem 19-Jährigen würden insgesamt sechs Überfälle vorgeworfen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit. Geschnappt wurde er am Dienstag nach einem Überfall mit einem Messer auf eine Autowerkstatt in Hanau. Der Werkstattchef hatte ihn mit einem Knüppel beworfen, daraufhin flüchtete der maskierte Mann. Er wurde jedoch bald darauf festgenommen. Nach ersten Ermittlungen sollen auch weitere Überfälle in Hanau und Berlin auf sein Konto gehen, er wurde in Untersuchungshaft genommen.

(dpa)