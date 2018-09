Polizei schnappt Räuberbande nach Überfall auf Spielhalle

Nur wenige Stunden nach dem Überfall auf eine Spielhalle in Groß-Zimmern (Kreis Darmstadt-Dieburg) hat die Polizei eine mutmaßliche Räuberbande geschnappt. Die fünf Verdächtigen im Alter von 16 bis 21 Jahren seien am Dienstagabend festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Darmstadt am Mittwoch mit. Zwei von ihnen sollen die Angestellten mit einer Waffe und einem Schlagstock bedroht sowie Geld gefordert haben. Die Ermittler gehen davon, dass die Bande weitere Raubüberfälle verübt hat.

(dpa)