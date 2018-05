Polizei schnappt Serieneinbrecher

Die Polizei hat in Offenbach zwei Serieneinbrecher geschnappt. Nach den bisherigen Ermittlungen seien die 22 und 25 Jahre alten Männer für mindestens 16 Einbrüche in Wohnungen und Geschäfte unter anderem in ihrer Heimatstadt verantwortlich, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Sie wurden in Untersuchungshaft genommen. Die beiden sollen zu einer insgesamt sechsköpfigen Bande gehören und wurden bereits am vergangenen Donnerstag festgenommen. Dabei durchsuchte die Polizei auch mehrere Wohnungen und eine Bar. Sie fanden Beute aus den Einbrüchen, zwei Schreckschusswaffen und Drogen.

(dpa)