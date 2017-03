Polizei sucht Einbrecher und schnappt Betrüger

Bei einer groß angelegten Straßenkontrolle im Kampf gegen Einbrecherbanden hat die Polizei in Darmstadt zwei gesuchte Betrüger geschnappt. Einer der beiden sei wegen Computerbetrugs verurteilt und nun zur Verbüßung seiner Strafe ins Gefängnis gebracht worden, berichteten die Ermittler am Samstag. Ein weiterer Mann war ebenfalls wegen Betrugs zur Fahndung ausgeschrieben, in einem Versteck in seinem Auto fanden die Beamten 1500 Euro. Die Herkunft des Geldes war zunächst unklar. Insgesamt wurden sieben Menschen vorläufig festgenommen.

Hessen hatte sich mit rund 800 Beamten an den länderübergreifenden Kontrollen von Donnerstag bis Samstag beteiligt. Schwerpunkt war Südhessen mit 170 Polizisten im Einsatz. Auf Fernstraßen wurde gezielt nach Wohnungseinbrechern gefahndet, dabei hatten die Beamten vor allem reisende Banden im Blick. An den Kontrollen beteiligten sich auch Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Das hessische Innenministerium will am Montag eine Gesamtbilanz der Aktion ziehen.

(dpa)