Polizei sucht nach Unfall in Gießen Zeugen

Wetter in Hessen Warmes Wochenende mit Wolken und Schauern

Offenbach. Das Wochenende bringt in Hessen warme Luft mit sich. Im Flachland werden Samstag und Sonntag Spitzenwerte von zwölf bis 18 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Freitag mitteilte. mehr