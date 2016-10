Die Polizei in Offenbach sucht nach einem Schwein namens Rudi. Es sei von Einbrechern aus seinem Gehege gestohlen worden, berichtete die Polizei am Montag. Die bislang unbekannten Täter waren in der Nacht zum Samstag über den Zaun in einer Kleingartenanlage geklettert, hatten das Gehege geöffnet und das etwa 35 Zentimeter große Minischwein mitgenommen. Sowohl von den Einbrechern als auch von dem zahmen Tier fehlte zunächst jede Spur.

(dpa)