Polizei sucht weiter Ursache für Sicherheitspanne am Flughafen

Die Ursache einer Sicherheitspanne am Frankfurter Flughafen ist weiterhin nicht geklärt. Auch zwei Tage nach dem Vorfall würden noch Zeugen befragt, weil nicht alle am Donnerstag erreicht worden seien, sagte der Sprecher der Bundespolizei am Flughafen, Christian Altenhofen, am Freitag. „Es gibt aber keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund.” Eine Frau war am Mittwoch in den Sicherheitsbereich des Airports gelangt, obwohl ihre Kontrolle noch nicht abgeschlossen war. Die Flughalle A im Terminal 1 wurde deshalb vollständig geräumt. Die Aussage der Frau, sie habe die Kontrolle für beendet gehalten, erscheine glaubwürdig, sagte Altenhofen.

(dpa)