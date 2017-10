Polizei sucht weiter nach Flaggen-Dieben

Die Polizei sucht weiterhin nach den Dieben einer irakischen Flagge des Generalkonsulats in Frankfurt. Unbekannte waren am Samstag auf das Gelände des Konsulats gelangt, hatten eine Flagge des Irak gestohlen und eine Fahne der kurdischen Peschmerga-Kämpfer gehisst. Eine Polizeisprecherin erklärte am frühen Montagmorgen, sie könne „keinen neuen Stand der Ermittlungen” vermelden. Am Samstag hatte die Polizei bereits eine Verbindung zur kurdischen Arbeiterpartei PKK ausgeschlossen.

(dpa)