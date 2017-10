Absage aus Angst vor Linken: Polizeigewerkschafter darf nicht an der Goethe-Universität sprechen

Heute Abend hätte der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft an der Goethe-Universität einen Vortrag halten sollen. Sein Thema: „Polizeialltag in der Einwanderungsgesellschaft“. Doch das Forschungszentrum, das ihn eingeladen hatte, sagte Wendt kurzerhand ab – und beugte sich damit politischem Protest von Links.

Eine prominent besetzte Vortragsreihe sollte es werden. Zum Auftakt hatte die Frankfurter Ethnologie-Professorin und Islamexpertin Susanne Schröter den Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft eingeladen. Rainer Wendt hätte heute Abend im Seminarhaus der Goethe-Universität über den „Polizeialltag in der Einwanderungsgesellschaft“ sprechen sollen. Doch daraus wird nichts. Schröters Büro sagte ihm kurzfristig ab – aus Angst vor linken Protesten. Zugeben will das an der Universität allerdings niemand.

Wendts Ausladung habe „keinen politischen Hintergrund“, behauptet ein Mitarbeiter des von Schröter geleiteten Universitäts-Forschungszentrums, nachdem die Frankfurter Rundschau gestern darüber berichtete. Die Zeitung erwähnt allerdings auch einen Protestbrief, den rund 60 Wissenschaftler der Goethe-Universität und anderer Institutionen unterzeichnet haben. Darin fordern sie das Forschungszentrum Globaler Islam auf, „Rainer Wendt keine Bühne an der Goethe-Universität Frankfurt“ zu bieten und den für heute Abend geplanten Vortrag abzusagen.

Gezielte Ressentiments

Sie werfen ihm vor, „fernab eines aufgeklärten Diskurses“ zu stehen, da er offensiv für eine „rassistische Polizeipraxis“ eintrete und „gezielt Ressentiments gegen Migrant*innen“ mobilisiere. Der durch zugespitzte Medienauftritte bekannt gewordene Polizeigewerkschafter verstärke „rassistische Denkstrukturen“.

Rainer Wendt Kommentar: Angriff auf die Meinungsfreiheit "Was der Gewerkschafter zum „Polizeialltag in der Einwanderungsgesellschaft“ zu sagen gehabt hätte, hätte sicher kritisch hinterfragt werden können", sagt unser Kommentarschreiber Daniel Gräber. clearing

Ein Mitarbeiter des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam sagt, dass der offene Brief am Montag eingegangen sei. Noch am selben Abend schreibt derselbe Mitarbeiter eine E-Mail an Wendts Polizeigewerkschaft in Berlin. Aus Sicherheitsgründen müsse der Vortrag leider abgesagt werden, heißt es darin. „Linksalternative Gruppierungen an der Universität haben gegen die Veranstaltungsankündigung mobil gemacht. Bislang waren wir von Bedrängnissen dieser Art verschont geblieben.“

„Trauriger Höhepunkt“

Gegenüber unserer Zeitung will der Absender dieser E-Mail allerdings nichts davon wissen. Die Absage habe keinen politischen Hintergrund, behauptet Schröters Mitarbeiter am Telefon. Bereits in der Vorwoche habe man sich für eine „inhaltliche Neuausrichtung“ der Vortragsreihe entschieden.

Rainer Wendt weist Rassismus-Vorwürfe vehement zurück und sagt: „Es ist bedauerlich, wenn man nicht dazu in der Lage ist, eine andere politische Position zu ertragen.“ Universitäten seien früher Orte des freien Meinungsaustauschs gewesen. „Heute sind das Orte, an denen Linke und Ganz-Linke unter sich bleiben wollen.“

Der unter Linken nicht gerade beliebte OB-Kandidat Volker Stein meldet sich ähnlich zu Wort. In einer Pressemitteilung spricht er vom „traurigen Höhepunkt einer in Frankfurt nicht mehr existierenden politischen Streitkultur“. Zuletzt hatten Proteste gegen die Präsenz rechtskonservativer Verlage auf der Frankfurter Buchmesse für überregionale Schlagzeilen gesorgt. Im Frühjahr führte ein geplanter Auftritt der damaligen AfD-Chefin Frauke Petry für hitzige Debatten in der Stadt – und schließlich zur Absage.

Präsidium hält sich heraus

Polizeigewerkschafter Rainer Wendt bekommt womöglich noch eine zweite Chance für seinen Vortrag in Frankfurt – allerdings nicht auf dem Campus. Zumindest schreibt es so der Universitätsmitarbeiter in seiner Absage-E-Mail an Wendts Büro: „Wir hoffen auf sein Verständnis und würden ihn gern unter anderen Umständen zu einer unserer zukünftigen universitätsauswärtigen Konferenzen wieder einladen dürfen.“

Die Universitätsleitung will zu dem Vorgang keine Stellung beziehen. „Die Vorbereitung und mögliche Änderung eigenverantworteter Vortragsreihen liegt im Ermessen der jeweiligen Professur“, heißt es aus der Pressestelle. „Das Präsidium war in die Entscheidungsfindung nicht eingebunden.“