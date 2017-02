Polizeistreifen liefern sich Handgemenge mit Randalierern

Mehrere Jugendliche haben auf einer Bahnhofstoilette in Mittelhessen derart randaliert, dass die Polizei fünf Streifen und einen Hund gebraucht hat, um die Gruppe zu bändigen. Bei dem Handgemenge in Stadtallendorf bei Marburg wurden in der Nacht zum Sonntag vier Menschen leicht verletzt, darunter zwei Polizisten. Anwohner hatten sich bei der Polizei wegen Lärms beschwert. Als eine Streife die Bahnhofstoilette kontrollieren wollte, stürmten die Jugendlichen auf die Beamten los, wie die Polizei in Marburg am Montag mitteilte.

Vier Männer und zwei Frauen aus der Gruppe schlugen und traten nach den Ordnungshütern. Erst als die Verstärkung eintraf, bekam die Streife die Situation unter Kontrolle. Ein 17-Jähriger wurde mit zur Wache genommen, weil er Rauschgift dabei hatte. Was die Jugendlichen in der Toilette gemacht hatten, war zunächst unklar.

(dpa)