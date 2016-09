Polizist von betrunkenem Autofahrer mitgeschleift

Ein betrunkener Autofahrer hat am Donnerstagabend in Korbach (Landkreis Waldeck-Frankenberg) einen Polizeibeamten mitgeschleift und leicht verletzt. Bei dem 58 Jahre alten Mann war im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein erhöhter Alkoholwert festgestellt worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Doch an der Weiterfahrt wollte sich der Fahrer deswegen nicht hindern lassen: Als sich einer der Beamten ins Fahrzeug beugte, beschleunigte der Mann und riss den Polizisten mit. Nach etwa 140 Metern Fahrt fiel der Beamte zu Boden. Der Fahrer flüchtete, die Polizei sucht nach Zeugen.

(dpa)