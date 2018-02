Ponto Performance Preis geht an Caroline Creutzburg

Erneut gefährliche Hundeköder aufgetaucht: Polizei warnt

Neustadt/Marburg. Unbekannte haben in Mittelhessen erneut mit Nägeln gespickte Hundeköder ausgelegt. Die Polizei in Marburg rief am Freitag Tierhalter rund um den Sonnenweg in Neustadt (Kreis Marburg-Biedenkopf) zu besonderer Vorsicht auf. mehr