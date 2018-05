Popsänger Sasha: „Ich kann wirklich nicht putzen”

Sommerliches Wetter in Hessen auch zum Wochenstart

Offenbach. Sonne und sommerliche Temperaturen hält das Wetter in Hessen auch zum Wochenstart parat. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte, bleibt es am Montag und Dienstag sonnig und trocken. mehr